РИАМО – 13 июл. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил плановую проверку хода строительства двух домов №№7 и 8 в микрорайоне Подрезково городского округа Химки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общая площадь двух 17-этажных домов составит 32 706 квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 460 квартир, среди которых 212 однокомнатных, 126 двухкомнатных, 122 трехкомнатных. Площадь квартир – 21 624 квадратных метра.

«В настоящее время на объектах ведутся монолитные работы, кирпичная кладка 3 и 4 этажей. Строительство в графике», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком объекта выступает ООО «СтройКонсалт».

Плановое завершение строительных работ – первый квартал 2019 года.