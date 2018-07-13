РИАМО - 13 июл. В Большом театре в Москве 14 июля пройдет гала-концерт, посвященный закрытию чемпионата мира по футболу FIFA, в связи с этим движение автотранспорта по улице Петровка ограничат, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Движение по улице Петровка от Бульварного кольца до Театрального проезда 14 июля будет ограничено, в том числе будет ограничена возможность парковки», – говорится в сообщении.

После завершения мероприятия все ограничения будут сняты.

Объехать данный участок удобней всего по Тверской улице. ЦОДД приносит извинения автомобилистам за доставленные неудобства.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.

Москва готова поделиться опытом проведения чемпионата мира по футболу с Катаром>>