РИАМО - 13 июл. Около 18 домов планируется ввести в эксплуатацию по программе реновации в Москве, они строились по программе «Жилище», сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя департамента строительства столицы Александр Ломакин.

«До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 18 домов. Все дома соответствуют стандартам реновации и будут по мере готовности передаваться под заселение», - сказал Ломакин.

Он добавил, что все дома, которые вводятся в этом году, строились по программе «Жилище».

«Фонд реновации активно ведет проектирование с нуля по программе реновации уже с учетом всех требований и стандартов. Несколько проектов уже зашли в экспертизу. Мы планируем в III квартале текущего года разыграть конкурсы, выбрать генподрядчиков и начать строительство домов», - добавил Ломакин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом.