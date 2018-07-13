РИАМО – 13 июл. Темпы роста цен на бензин в России снизились до 2,1% в июне текущего года, сообщает Газета.ru.

«Как и ожидалось, темп роста цен на бензин в июне снизился до 2,1% месяц к месяцу с 5,6% месяц к месяцу в мае», — говорится в материалах Минэкономразвития РФ.

В материале уточняется, что это было связано с реализацией мер по стабилизации ценовой ситуации на отечественном рынке нефтепродуктов.

Как добавляется на сайте, ранее замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что Минэнерго не ожидает резких скачков цен на топливо в 2019 году.

Он подчеркнул, что на данный момент, в рамках налогового маневра, прорабатывается демпфирующий отрицательный акциз, который должен будет компенсировать часть разницы между мировой ценой и ценой внутреннего рынка.