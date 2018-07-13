РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. В доме микрорайона Климовск подмосковного Подольска, где отключили газ из-за обрушения облицовки стены, возобновление подачи газа задерживается из-за отсутствия необходимого договора у управляющей компании, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник филиала «Подольскмежрайгаз» Климовской РЭС.

В доме №49, корпус 2, на улице Симферопольская в микрорайоне Климовск Подольска 11 июля отключили газ из-за обрушения кирпичной облицовки, УК «Пик-Комфорт» обещала возобновить газоснабжение к 13 июля. В связи с отслоением облицовочного кирпича фасада здания появился риск повреждения магистрального газопровода. На основании экспертизы было принято решение о частичном демонтаже кирпичной облицовки, ее укреплении и монтаже.

«Пуск газа в доме №49, корпус 2, на улице Симферопольская в микрорайоне Климовск Подольска произведут после предоставления договора на внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, акта на вентиляционные каналы. Пока управляющая компания «Пик-Комфорт» договор не заключила», - сказал сотрудник.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры между руководством филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» Климовской РЭС и управляющей компанией.