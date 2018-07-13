РИАМО - 13 июл. В районе Южное Бутово программа реновации может завершиться раньше, чем в остальных районах Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.

«Более 500 домов в юго-западном округе. Подобрано 36 стартовых площадок. Данная работа продолжает вестись. Учитывая, что здесь всего 26 домов, мы видим, что программа реновации, скорее всего, быстрее завершится в Южном Бутове», - сказал Валуй.

Он добавил, что градостроительный потенциал 36 стартовых площадок составляет около 700 тысяч квадратных метров.

«Московским фондом ведется активная работа по проектированию новых стартовых жилых домов, утверждено типовое техническое задание, которое отвечает всем современным действующим нормативам», - добавил Валуй.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом.