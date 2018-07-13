РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июл. Сельхозпродукцию из различных регионов России представят на двух ярмарках в городском округе Котельники, которые пройдут в августе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Есть перечень специализированных ярмарок, которые утверждены министерством потребительского рынка и услуг Московской области. Так, в августе в микрорайоне Опытное поле нашего города (Котельники – ред.) откроются две тематические сельскохозяйственные ярмарки. Каждая из них будет работать неделю. Обязательное условие – проверка документов, подтверждающих безопасность продуктов, а также подсобного хозяйства. У всех продавцов – наличие бейджей, медицинских книжек. В день открытия (6 августа – ред.) пройдут развлекательная анимация, раздача бесплатной кукурузы, сахарной ваты, мороженого для детей», – сказал временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков

Он уточнил, что с 6 по 12 августа пройдет ярмарка «Сад-огород», а с 20 по 26 августа – «Товары регионов России». На первой представят товары местных сельхозпроизводителей, на второй – бахчевые культуры, початки кукурузы, картофель, мед, огурцы, помидоры, подсолнечное масло и прочие товары из Курской и Воронежской областей, Краснодарского края и других регионов России.

«Также на ярмарке организуют пять торговых мест для жителей Котельников, в том числе пенсионеров, для реализации сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках», – уточнил Булгаков.

В Котельниках регулярно проходят ярмарки, в том числе, и тематические. С начала года в городском округе было организовано порядка 12 подобных мероприятий, три из которых были посвящены широкой Масленице, 8 Марта, Дню славянской письменности и культуры.