РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В городском округе Люберцы с начала 2018 года подрядные организации выполнили ремонт 23 дорог, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу глава проинспектировал ход ремонта дороги на улице Парковая.

«В городском округе Люберцы в 2018 году запланирован ремонт 38 автомобильных дорог местного назначения, протяженность - 24,4 километра. Общая площадь ремонта более 137 квадратных метров. Во время первой волны уже отремонтировали 20 дорог протяженностью 11 километров, во время второй волны отремонтируют 18 дорог – это 13,4 километра. На настоящий момент всего 23 дороги от общего количества уже готовы к приемке», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в работе сейчас находятся дороги на улицах Парковая, Коммунистическая, Железнодорожная. Три дороги второй волны на улицах Митрофанова, Красноармейской и Новомарусинском проезде уже сделаны. Весь ремонт дорог будет завершен до 31 августа.

«Сегодня рабочие завершат ремонт улицы Парковой, ее протяженность 383 метра. Потом будет ее уборка и нанесение разметки. Общая стоимость работ составляет более 4,9 миллионов рублей, из которых более 4,6 миллионов – средства регионального бюджета, более 245 тысяч рублей – муниципального», - пояснил Ружицкий.

По его словам, во вторую волну на территории городского округа ремонтируют дороги две подрядные организации, во время первой волны выполняли шесть. Улицу Парковую ремонтирует компания ООО «Ромстрой». Кроме того, уже прошел аукцион на проведение экспертизы выполненных работ. На следующей неделе начнется проверка качества ремонта дорог.