РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. На улице Заречная в деревне Марусино городского округа Люберцы в пятницу по многочисленным просьбам жителей торжественно открыли опорный пункт полиции №10, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На открытии присутствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий, депутат Московской областной думы Игорь Коханый, начальник участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, подполковник МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский.

«Марусино – очень уютное зеленое место, без многоэтажек, суеты. В силу разных причин открытие этого пункта затянулось, но мы сделали все, чтобы его тут открыть. Я думаю, все, кто рядом проживает, оценят это. Открытие этого пункта поможет навести порядок в этом районе. Ни одно подразделение полиции никогда не наведет порядок, если ему не будут помогать жители. Я думаю, что совместными усилиями вместе удержим правопорядок в городском округе. Желаю нашим полицейским как можно меньше работы», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что выделенное для опорного пункта помещение в подвале дома №37/4 по улице Заречная в деревне Марусино, имеет площадь 145 квадратных метров – это четыре комнаты.

«Хочу поблагодарить за открытие столь необходимого опорного пункта. Нам это будет серьезным подспорьем. Потому что добраться сюда из Малаховского отдела было проблематично. Наши сотрудники на должном уровне будут нести здесь службу. В опорном пункте будут работать два участковых и инспектор по делам несовершеннолетних. В дальнейшем в зависимости от оперативной обстановки мы будем рассматривать вопрос об увеличении штата», - отметил Ретюнский.

По его словам, это уже третий участковый пункт в 2018 году. Режим работы пункта ежедневно с 10:00 до 19:00, но в зависимости от оперативной обстановки участковые могут работать и во вторую смену с 18:00 до 23:00. Люберецкая дружина тоже будет здесь находиться и помогать полицейским обеспечивать правопорядок. Камера видеонаблюдения на входе ОПП установлена в рамках системы «Безопасный регион» с выводом на дежурную часть Люберецкого УВД.