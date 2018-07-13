РИАМО - 13 июл. Площадь перед старейшим железнодорожным вокзалом 1901 года постройки в подмосковном Волоколамске планируют благоустроить, в сквере создадут полноценную зону отдыха, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

«Основная идея проекта - создание современного и комфортного пространства, где люди смогут отдохнуть после длительной поездки, или наоборот – ожидать отправления поезда, уютно расположившись на скамье под тенью деревьев. В целом, несмотря на сравнительно небольшую территорию, реализация проекта существенно повлияет на облик и имидж Волоколамска», - сказал главный архитектор Подмосковья Михаил Хайкин.

Как говорится в сообщении, согласно проекту, пространство перед вокзалом благоустроят, его озеленят, а сквер реконструируют с целью создания полноценной зоны отдыха путем расширения его границ, формирования аллеи с деревьями, лавочками, освещением, современными торговыми павильонами, что обеспечит комфортное ожидания транспорта пассажирами.

«Работы по благоустройству территории у железнодорожного вокзала Волоколамска будут проходить в рамках программы по формированию комфортной городской среды. В первую очередь, проект должен решать такие задачи, как удобство пассажиров, четкое разделение потоков пешеходов и транспорта, создание места ожидания и отдыха», ‒ заявил начальник Главархитектуры региона Владислав Гордиенко.

По его словам, общая площадь благоустройства составит около одного гектара. Интересным элементом - доминантой площади перед зданием вокзала станет скульптурная композиция - городские часы как место встречи и ожидания.

На данный момент площадь, расположенная между железнодорожными путями и Волоколамской улицей, представляет собой свободное пространство, предназначенное в большей степени для автомобилей, с небольшим сквером напротив главного входа в здание вокзала.

Железнодорожный вокзал в Волоколамске – это старейшее здание 1901 года постройки.