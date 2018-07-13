РИАМО - 13 июл. Следствие вышло в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову до 22 августа, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемых Серебренникова - на срок до 22 августа и Апфельбаум - на срок до 19 сентября, рассмотрение которых назначено на 09:00 18 июля», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, из Мосгорсуда поступил материал об ограничении в ознакомлении с материалами дела обвиняемого Серебренникова и его адвокатов, пересмотр которого назначен на 17 июля.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных под проект «Платформа» в 2011-2014 годах. Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 миллионов рублей.

Фигурантами дела о хищениях средств, выделенных под проект «Платформа», также проходят ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главбух Нина Масляева.

Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Ранее в отношении Серебренникова, Итина, Масляевой и Апфельбаум суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Малобродскому по медицинским показаниям меру пресечения смягчили до подписки о невыезде.