РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Начальник теруправления «Ильинское» Красногорска отстранен от исполнения обязанностей после проверки контрольно-счетной палаты по его предыдущему месту работы, сообщил глава горокруга Красногорск Радий Хабиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Начальник входящего административно в состав городского округа Красногорск территориального управления «Ильинское» Дмитрий Сергеев моим распоряжением сегодня отстранен от исполнения обязанностей. В апреле текущего года я дал поручение контрольно-счетной палате Красногорска внимательно изучить ряд сделок по предыдущему месту работы Сергеева на предмет соответствия законодательству с привлечением компетентных органов», - написал Хабиров.

Он уточнил, что проверку инициировали, имея на то основания.

«Ведется следствие, о результатах я сообщу. Закрывать глаза на подобные вещи я не буду никогда, это всем нужно понимать», - заключил Хабиров.