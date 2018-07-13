РИАМО - 13 июл. На дорогах в Подмосковье намерены создать участки со специальной обгонной полосой, которая позволит участникам движения безопасно опередить, например, медленную фуру, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Большая часть подмосковных дорог — двухполосные, без освещения и ограждений, обгон на них, как правило, запрещен. Для удобства водителей на ряде участков в пилотном режиме началось применение новой схемы организации движения, называемой 2+1.

«На двухполосной дороге укрепляется обочина (проезжая часть должна быть не уже 13 метров) и наносится разметка для трех полос: средний ряд используется для объезда, к примеру, медленного грузовика», - поясняется в статье.

Такая схема уже применяется на участке Старосимферопольского шоссе, в результате там снизилась аварийность. Обгонные полосы планируют создать на разных участках, включая трассы А-107 и А-108, Егорьевское шоссе, отмечает издание.

Вместе с тем в регионе рассматривается вариант ужесточения скоростного режима. В 2016 году подмосковные власти установили на десяти автомагистралях ограничение в 50 километров в час. Теперь стоит задача заставить водителей снизить скорость в районе пешеходных переходов: в некоторых населенных пунктах могут появиться знаки «30 километров в час» и камеры.

Эксперты по вопросам транспорта и дорожного движения в целом подержали идеи подмосковных властей.

«Расширение дороги с образованием новых полос для движения, безусловно, повышает пропускную способность на конкретных участках. Кроме того, это снижает риск столкновения при выезде на встречку — маневр заменяется более безопасным опережением», - отметила эксперт по безопасности движения, юрист Катерина Соловьева.