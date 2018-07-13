РИАМО - 13 июл. С начала 2018 года операторы-психологи подмосковной системы-112 подключались к общению с заявителями более 2,2 тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

Всего же за три с лишним года системы-112 Московской области специалисты службы психологической помощи привлекались к оказанию помощи заявителям более 14 тысяч раз.

«Чаще всего психологи включаются в работу с заявителем в случае экстренных ситуаций, когда человек находится в стрессовом состоянии. Специалисты помогают пострадавшим сосредоточиться и предпринять необходимые действия до прибытия помощи. При этом психологи остаются с ним на связи до приезда экстренных служб», - говорится в сообщении.

По словам специалиста психологической помощи системы-112 Московской области, нередко им приходится работать с заявителями, которые находятся в суицидальном состоянии.

«Причины такого тяжелого состояния разные – серьезные болезни (как физические, так и психические), потеря близких, проблемы с алкоголем, стрессовые ситуации, семейные проблемы. Мы детально разбираем каждый случай и оказываем всю необходимую помощь», - сказал психолог.

Круглосуточно в центрах обработки вызовов системы-112 работают специалисты службы психологической помощи, которые входят в состав смены. Их своевременное включение в работу с заявителями помогает сохранять жизни и здоровье людей. По каждому случаю психологи оказывают профессиональную поддержку. Ежедневно более 20 раз в сутки каждый психолог областной системы-112 подключается к общению с заявителем.