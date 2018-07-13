РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Занятия гимнастикой цигун по средам в парке Талалихина в подмосковном Подольске отменили до конца июля, их возобновят в августе, сообщается в группе «Йога-студия ШАНТИ в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«Восемнадцатого и 25 июля тренировок с Ириной Сирединой не будет. Цигун теперь возобновится со среды 1 августа с 20:00 до 21:00», - говорится в сообщении.

Йога в парке по воскресеньям с 10:00 до 12:00 будет проходить по расписанию, если не будет сильного дождя. Вход на практики свободный.