РИАМО - 13 июл. Правительство Московской области заинтересовано в том, чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе развивались и их кадровый состав пополнялся выпускниками лучших вузов, поэтому в Подмосковье предусмотрены меры поддержки и самих заводов, и молодых специалистов, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили с рабочим визитом АО «ВПК «НПО машиностроения» в Реутове. Они осмотрели уникальные установки предприятия, на которых проходят испытания различные изделия. После осмотра началось совещание с представителями власти и руководителями расположенных в Подмосковье предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе совещания Воробьев сообщил, что в регионе работает более 100 предприятий ОПК, в данной сфере заняты 137 тысяч человек. Доля ОПК в обрабатывающей промышленности Московской области составляет 44%.

«Нет города, где не было бы легендарного предприятия - Дубна, Химки, Королев, Фрязино, Подольск. Везде предприятия с большими традициями, династиями, уникальными разработками. Выпускники лучших вузов идут на эти предприятия. Мы со своей стороны заинтересованы в том, чтобы было стабильное развитие на заводах. Со своей стороны, мы стараемся свою лепту внести», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в Московской области оказывают всестороннюю поддержку молодым специалистам.

«Мы открыли программу по социальной ипотеке, и когда приходят молодые специалисты, мы предоставляет жилье тем, кто работает на этих предприятиях. Ряд директоров сами реализуют программу по доступному жилью, мы стараемся оказывать поддержку», - отметил губернатор.

Он рассказал, что власти Подмосковья также поддерживают тех, кто инвестирует в предприятия, в частности, им компенсируют затраты на инфраструктуру.

«С 2019 года мы планируем предусмотреть финансирование НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.), здесь мы советуемся с советом директоров наших предприятий. Очень надеемся, что эти деньги помогут, в том числе, рассчитывать на конверсию наших флагманов», - сказал Воробьев.

Заместитель председателя федерального правительства Юрий Борисов, в свою очередь, отметил, что подмосковные власти активно поддерживают оборонную промышленность.

«У предприятий Московской области серьезные перспективы, потому что сосредоточены активы практически всех оборонных отраслей промышленности. Это серьезный научно-технический потенциал, высоко образованный, мотивированный», - сказал Борисов.

По его словам, необходимо повысить технологический уровень предприятий ОПК, а также увеличить долю инновационных разработок.

«Продукция двойного гражданского назначения должна быть конкурентноспособной не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», - отметил Борисов.