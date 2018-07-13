РИАМО - 13 июл. В Москве планируют с 1 сентября ввести льготу на проезд в общественном транспорте для аспирантов, ей смогут воспользоваться 50 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«Регулярно выступаю с лекциями в московских вузах. Практически после каждой лекции кто-нибудь из аспирантов задает вопрос о льготах на проезд в общественном транспорте. Просчитав возникающие расходы, приняли решение. С 1 сентября 2018 года аспиранты получат такие же льготы на проезд в общественном транспорте, как студенты и ординаторы», - написал Собянин.

Этими льготами смогут воспользоваться 50 тысяч человек.

Собянин также напомнил, что подобными льготами пользуются студенты, а с 1 марта и ординаторы.

«Москва должна поддерживать молодых людей, которые делают выбор в пользу науки», - подчеркнул мэр города.