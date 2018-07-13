РИАМО – 13 июл. Новая медицинская специальность — молекулярный диетолог — появилась у Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, обучение по этому направлению начнется уже с 1 сентября этого года, пишет в пятницу газета «Известия».

«Еще одну медицинскую специальность — молекулярный диетолог — ввел в образовательный курс Первый МГМУ имени И.М. Сеченова. В настоящий момент она включена в «Атлас новых профессий», а с 1 сентября по этому направлению уже начнется обучение», - говорится в сообщении.

В компетенцию молекулярного диетолога входит разработка индивидуальных схем питания. Они основаны на анализе генетических факторов и характеристик физиологических процессов конкретного человека, а также влияния на них молекулярного состава пищи.

Новая специальность предполагает, как знания в области генетики и диетологии, так и понимание процессов производства пищевых продуктов.

Также в университете открылось новое подразделение: клиника управления здоровьем на базе Института персонализированной медицины. В этом учреждении врачи новой специальности смогут практиковаться.

«Пища — это уникальный фактор среды, который необходим каждому человеку. Генетики утверждают, еда — максимально короткий путь к нашим генам. В свою очередь, химические компоненты пищи являются самыми древними модуляторами генной экспрессии, и одна из задач молекулярного диетолога заключается в понимании ключевых процессов влияния питания на активность наших генов», — сообщила заместитель директора по персонализированным медицинским технологиям Института персонализированной медицины Наталья Жученко.

Молекулярный диетолог будет оценивать сразу много факторов при разработке индивидуальных схем питания: результаты генетического анализа, особенности физиологических процессов человека, молекулярный состав пищи. Врачи уверены, что индивидуально полезная и разнообразная пища способна предотвратить развитие многих заболеваний.

Первый МГМУ имени Сеченова входит в вузы программы повышения конкурентоспособности российского высшего образования «5-100».