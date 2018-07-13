РИАМО – 13 июл. Жители юга Австралии и Новой Зеландии смогли наблюдать солнечное затмение, оно происходит тогда, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле, сообщает Газета.ru.

«В 2018 году пятницу, 13 июля, еще более зловещим днем сделало солнечное затмение. Его смогли наблюдать жители юга Австралии и Новой Зеландии. Также астрономическое явление было видно со стороны Тихого океана и побережья Антарктиды. Затмение началось в 04:48 (по московскому времени – ред.) на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончилось в 07:14 между Новой Зеландией и Антарктидой», - говорится в сообщении.

Лучше всего затмение будет видно в Антарктиде, причем на той территории, где в настоящее время существует колония императорских пингвинов. Таким образом, возможно именно пингвины, а не люди станут главными свидетелями этого затмения.

Солнечное затмение происходит тогда, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Оно возможно в тех случаях, когда новолуние происходит вблизи одного из лунных узлов — точек пересечения видимых орбит Луны и Солнца. Период, когда Солнце находится вблизи узла лунной орбиты и могут происходить затмения, называется сезоном затмений. Он длится около месяца.

В этот раз затмение частное — Луна заслонила не все Солнце, а лишь его треть. В последний раз затмение выпадало на пятницу, 13-е, только в декабре 1974 года и было видно с другой стороны земного шара. Следующее солнечное затмение в пятницу 13-го произойдет в сентябре 2080 года.

Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (фаза новолуния). В течение года может произойти от двух до пяти затмений.

Кроме того, это затмение совмещено с суперлунием. Несмотря на усиленное внимание прессы к суперлунию, астрономы не видят в нем чего-то, заслуживающего особого внимания, ведь разницу в размере видимого диска Луны нельзя зафиксировать на глаз — сделать это можно только при помощи приборов. Разве что это лишний повод заставить людей взглянуть на небо и вспомнить об астрономии.

Посмотреть на затмение смогли не только жители США — NASA совместно с видеоплатформой Stream запустило онлайн-трансляцию. Для трансляции в небе организовали сеть более чем из 50 стратостатов, оснащенных видеокамерами. Они поднялись на высоту в 30 километров. Плохая погода не могла бы помешать трансляции — стратостаты находились выше облаков и располагались в разных точках США.

Это была первая трансляция, которая велась с такой высоты. На ее подготовку ушло три года, в проекте участвовали команды ученых из разных уголков США. Последней технической проблемой была организация трансляции в режиме реального времени, но эту задачу взяли на себя специалисты Stream, позволив NASA сосредоточиться на подготовке и запуске стратостатов.