РИАМО – 13 июл. Жители юга Австралии и Новой Зеландии смогли наблюдать солнечное затмение, оно происходит тогда, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле, сообщает Газета.ru.
Лучше всего затмение будет видно в Антарктиде, причем на той территории, где в настоящее время существует колония императорских пингвинов. Таким образом, возможно именно пингвины, а не люди станут главными свидетелями этого затмения.
Солнечное затмение происходит тогда, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Оно возможно в тех случаях, когда новолуние происходит вблизи одного из лунных узлов — точек пересечения видимых орбит Луны и Солнца. Период, когда Солнце находится вблизи узла лунной орбиты и могут происходить затмения, называется сезоном затмений. Он длится около месяца.
В этот раз затмение частное — Луна заслонила не все Солнце, а лишь его треть. В последний раз затмение выпадало на пятницу, 13-е, только в декабре 1974 года и было видно с другой стороны земного шара. Следующее солнечное затмение в пятницу 13-го произойдет в сентябре 2080 года.
Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (фаза новолуния). В течение года может произойти от двух до пяти затмений.
Кроме того, это затмение совмещено с суперлунием. Несмотря на усиленное внимание прессы к суперлунию, астрономы не видят в нем чего-то, заслуживающего особого внимания, ведь разницу в размере видимого диска Луны нельзя зафиксировать на глаз — сделать это можно только при помощи приборов. Разве что это лишний повод заставить людей взглянуть на небо и вспомнить об астрономии.
Посмотреть на затмение смогли не только жители США — NASA совместно с видеоплатформой Stream запустило онлайн-трансляцию. Для трансляции в небе организовали сеть более чем из 50 стратостатов, оснащенных видеокамерами. Они поднялись на высоту в 30 километров. Плохая погода не могла бы помешать трансляции — стратостаты находились выше облаков и располагались в разных точках США.
Это была первая трансляция, которая велась с такой высоты. На ее подготовку ушло три года, в проекте участвовали команды ученых из разных уголков США. Последней технической проблемой была организация трансляции в режиме реального времени, но эту задачу взяли на себя специалисты Stream, позволив NASA сосредоточиться на подготовке и запуске стратостатов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии