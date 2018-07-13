РИАМО - 13 июл. Подмосковный аэропорт «Жуковский» возобновил работу после экстренной посадки самолета Superjet-100, сообщил в пятницу сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Вчера взлетно-посадочная полоса была открыта в 21:50, после того, как была совершена эвакуация самолета. С этого же момента все рейсы начали ходить по расписанию», - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ писали, что самолет Superjet-100 экстренно приземлился на территории летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском, из-за инцидента временно была закрыта взлетно-посадочная полоса.