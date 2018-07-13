РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июл. В подмосковном Королеве покажут короткометражные фильмы в рамках фестиваля уличного кино 20 июля, начало в 21:30 в зеленой зоне у Мемориала Славы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В 2018 году юбилейный тур V Всемирного фестиваля уличного кино пройдет на 4,5 тысячах открытых площадках в более тысячи городах по всей планете. Он стартовал 2 июня и завершится 16 сентября. В каждом городе зрители будут голосовать за лучшие работы светом фонариков и телефонов, а организаторы – фиксировать уровень света и определять победителя. К сентябрю организаторы озвучат по-настоящему народного фаворита. В конце года ему вручат статуэтку, выплавленную из металла, принесенного организаторам жителями городов-участников, общественными и культурными деятелями со всего мира.

«В Королеве 20 июля в зеленой зоне у Мемориала Славы покажут девять короткометражных фильмов за которые королевцы смогут проголосовать с помощью фонариков. Начало просмотра в 21:30», - говорится в сообщении.

В Московской области проект проводится второй год подряд при поддержке министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино». В 2017 году участниками проекта стали восемь парков Подмосковья и около 2 тысяч зрителей.

По словам министра культуры региона Оксаны Косаревой, пять подмосковных площадок под открытым небом приняли решение поддержать V Всемирный фестиваль уличного кино: Музей-заповедник «Дмитровский кремль» (Дмитров), парк «Елочки» (Домодедово), зеленая зона Мемориала Славы (Королев), парк «Родина» (Талдом), парк при Центре досуга «Победа» (Зарайск).