РИАМО - 13 июл. В подмосковной Шатуре насмерть сбили человека, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 20:30 (12 июля – ред.) в городском округе Шатура на 35-м километре автодороги Дмитровский Погост - Дерзсковская насмерть сбили пешехода вне зоны пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

Подмосковный Минтранс призывает граждан быть внимательными на дорогах и переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах.