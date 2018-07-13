РИАМО - 13 июл. Ко Дню московского транспорта 14 июля в столице запустят специальный трамвай, украшенный светодиодными огнями, он будет курсировать от метро «Университет» до Чистых прудов, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Москвичи и гости города смогут увидеть праздничный трамвай с пятницы по воскресенье с пяти вечера до двух часов ночи. Уверен, его появление на улицах столицы подчеркнет атмосферу Дня московского транспорта. Добавлю, что 39-й маршрут популярен у горожан и туристов», – сказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Маршрут №39 пролегает по Бульварному кольцу, проходит мимо множества старинных домов и усадеб исторического центра столицы. Из окон трамвая можно увидеть Свято-Данилов и Донской монастыри, районы застройки середины ХХ века на Ленинском и Ломоносовском проспектах.

«Мосгортранс» регулярно выпускает на городские маршруты тематические трамваи. Традиционно во время зимних каникул москвичей радует новогодний транспорт. Кроме того, в этом году Совет молодежи предприятия поздравил пассажиров с Днем всех влюбленных, украсив трамвай яркими стикерами в форме сердец.

Столица будет отмечать День московского транспорта во второй раз. Впервые он прошел в июле прошлого года. Праздник приурочен к дате запуска в Москве первого общественного транспорта — конки, вышедшей на маршрут 7 июля 1872 года.