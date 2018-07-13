РИАМО - 13 июл. Ко Дню московского транспорта 14 июля в столице запустят специальный трамвай, украшенный светодиодными огнями, он будет курсировать от метро «Университет» до Чистых прудов, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».
Маршрут №39 пролегает по Бульварному кольцу, проходит мимо множества старинных домов и усадеб исторического центра столицы. Из окон трамвая можно увидеть Свято-Данилов и Донской монастыри, районы застройки середины ХХ века на Ленинском и Ломоносовском проспектах.
«Мосгортранс» регулярно выпускает на городские маршруты тематические трамваи. Традиционно во время зимних каникул москвичей радует новогодний транспорт. Кроме того, в этом году Совет молодежи предприятия поздравил пассажиров с Днем всех влюбленных, украсив трамвай яркими стикерами в форме сердец.
Столица будет отмечать День московского транспорта во второй раз. Впервые он прошел в июле прошлого года. Праздник приурочен к дате запуска в Москве первого общественного транспорта — конки, вышедшей на маршрут 7 июля 1872 года.
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