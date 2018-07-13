РИАМО - 13 июл. Пассажиры московского аэропорта «Внуково» теперь могут воспользоваться услугами капсульного отеля с бесплатным Wi-Fi, сообщается на сайте воздушной гавани.

«Внуково» стал первым и единственным аэропортом Московского авиационного узла, предлагающим такую востребованную услугу. Теперь транзитные пассажиры, а также все желающие могут отдохнуть до или после перелета в специальных капсулах для сна», - отмечается в материале.

Двенадцать капсул расположены на третьем этаже терминала А, около зала VIP Lounge. Оплата услуги почасовая, также пребывание в капсуле можно забронировать на сайте.

Капсульный отель предлагает своим посетителям комфортный отдых: для клиентов доступен бесплатный Wi-Fi, телевизор, кондиционер, зеркало, зарядные устройства, светодиодная подсветка, будильник, хранение багажа и сейф. Кроме того, в стоимость услуги включены постельное белье, плед и подушка.

Международный аэропорт «Внуково» ежегодно обслуживает более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэровокзальный комплекс способен обеспечить пропускную способность до 35 миллионов пассажиров в год.