РИАМО - 13 июл. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что изменения в пенсионное законодательство должны быть комплексными и касаться не только возраста выхода не пенсию, но и увеличения зарплат и страхования от безработицы, сообщает ТАСС.

«Если даже принимать закон о корректировке сроков выхода на пенсию, необходимо принимать в пакете, предложения у нас есть», - сказал Шмаков.

По его словам, важно увеличивать зарплаты работающих, из-за чего автоматически будут расти доходы Пенсионного фонда, а следовательно, увеличиваться пенсии. Помимо этого, в стране необходимо создать систему страхования от безработицы и значительно повысить пособия гражданам, состоящим на бирже труда.

Профсоюзный лидер также подчеркнул, что законопроект о пенсионной реформе нуждается в серьезном обсуждении.

«Мы считаем, что данный закон, в той редакции, в которой он внесен сегодня в Государственную думу, принимать нельзя. Понятно, что он будет принят парламентом в первом чтении, но между первым и вторым чтением должно быть достаточно серьезное обсуждение и учет всех тех предложений, которые рождаются и в регионах, и в экспертном сообществе, и в профсоюзах», - отметил Шмаков.

Правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.