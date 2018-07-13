РИАМО - 13 июл. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили более 248 тонн запрещенных к ввозу яблок, хранившихся в московском оптово-розничном центре «Фуд Сити», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с московской таможней было проведено контрольно-надзорное мероприятие на территории оптово-розничного продовольственного центра «Фуд Сити», расположенного по адресу: Москва, поселок Сосенское.

«В результате проведенного мероприятия в складских помещениях была выявлена продукция растительного происхождения, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, происхождением Украина и Республика Польша – 153,984 тонны яблок», - говорится в сообщении.

Также при проведении осмотра стоянки автотранспортных средств на территории «Фуд Сити» выявлено пять автотранспортных средства, принадлежащих белорусским перевозчикам, в которых находились яблоки, в количестве 94 тонны, происхождением Республика Польша.

Данная продукция изъята управлением из обращения и уничтожена. 153,984 тонны яблок уничтожены механическим способом с обработкой хлорным раствором на технической площадке «Фуд Сити», а 94 тонны яблок уничтожены механическим способом с пересыпанием хлорной известью на сортировочной площадке Московской области.