РИАМО – 13 июл. За прошлый год в Москве зарегистрировали на 20,4% больше случаев заражения ВИЧ, чем в 2016 году, сообщает РБК.

Такие данные издание обнаружило в ежегодном статистическом сборнике министерства здравоохранения России.

«В 2016 году было выявлено 2,4 тысячи случаев заболевания, а в 2017-м — 2,9 тысячи», - отмечается в материале.

По информации Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, в России всего зарегистрировано более 1,22 миллиона человек с ВИЧ, в это число входят также уже умершие пациенты. На конец 2017 года в стране проживало более 944 тысяч зараженных ВИЧ человек.

Как отметил академик Вадим Покровский, увеличение числа инфицированных частично может объясняться улучшением качества тестирования на ВИЧ. Однако основную причину эксперт видит в том, что принимаемые меры профилактики недостаточны.

Также Покровский обратил внимание на то, что Минздрав учитывает только тех заразившихся, кто пришел лечиться в подведомственные ведомству учреждения.

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