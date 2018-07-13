РИАМО - 13 июл. Одиннадцатиклассники из московской школы №1329 Егор Рябов и Артур Герасименко завоевали золото на 59-й Международной математической олимпиаде, которая проходит с 3 по 14 июля в румынском городе Клуж-Напока, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента образования.

«В неофициальном командном зачете сборная России заняла второе место. Всего в копилке национальной сборной шесть медалей: пять золотых и одна серебряная», - сказал собеседник агентства.

Успех сборной России на Международной математической олимпиаде стал результатом совместной работы объединенного тренерского штаба, в состав которого вошли лучшие педагоги из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

«Весь год мы работали большой командой, изменили систему подготовки и отбора. Стали давать заочные задания, увеличили количество занятий на сборах. Наши тренеры принимали участие в региональных сборах. Нам помогали много людей и организаций: московский Центр педагогического мастерства, образовательный центр «Сириус», Президентский лицей №239 города Санкт-Петербурга», - сказал тренер сборной России по математике Кирилл Сухов.