РИАМО - 13 июл. Все городские музеи столицы введут онлайн-продажу билетов к 2019 году ,современный онлайн-сервис помогает создавать дополнительные условия для повышения туристического спроса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Модернизация билетной системы в музеях города началась в 2017 году после объединения Московского центра музейного развития и Мосгортура — лидера и эксперта в области детского отдыха. Работа по внедрению современных технологий в сферу музейного обслуживания будет продолжена.

«С начала года сервис онлайн-продажи билетов на выставки и посещение экспозиций появился более чем в 20 музеях департамента культуры Москвы. К 2019 году онлайн-продажа билетов будет доступна во всех городских музеях. Это более 40 учреждений культуры», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, электронный билет действует в течение 30 дней со дня покупки. Перед посещением его необходимо распечатать или сохранить на электронной почте, в памяти телефона или планшета, а при входе показать сотруднику музея или в кассе.

«С начала года в 24 музеях, подведомственных департаменту культуры Москвы, стал доступен сервис онлайн-заказа билетов. К примеру, это можно сделать на официальных сайтах Музея Москвы, Центрального выставочного зала «Манеж», Дарвиновского музея, Музея космонавтики, Государственного музея А.С. Пушкина, Дома-музея Марины Цветаевой и Государственного музея-заповедника «Царицыно», - сообщается на сайте.

Как подчеркнул гендиректор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников, современный онлайн-сервис помогает создавать дополнительные условия для повышения туристического спроса и привлекательности музеев города.

«На сайтах музеев Москвы также можно записаться на экскурсии, лекции, детские интерактивные программы и другие специальные мероприятия. Некоторые из них требуют предварительной регистрации, которую можно пройти на сайте или по контактному телефону музея», - добавляется в материале.

Как отмечается на сайте, недавно онлайн-касса заработала на сайте парка «Зарядье». Теперь не выходя из дома можно приобрести билеты в медиакомплексы «Полет» и «Машина времени», ледяную пещеру и в подземный археологический музей, а также на обзорные экскурсии и лекции «Заповедного посольства».

«Этим летом школьники со всего мира могут посещать городские музеи бесплатно. Получить бесплатный билет на посещение основных экспозиций можно в кассе музеев. Всего в списке 90 культурных площадок», - заключается на сайте.