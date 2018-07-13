РИАМО - 13 июл. Проект строительства канатной дороги от станции московского метро «Сходненская» до Речного вокзала столицы находится на стадии обсуждения, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее он сообщил, что от инвестора поступило предложение о строительстве канатной дороги между станцией метро «Сходненская» и Речным вокзалом.

«Это на уровне обсуждения (создание канатной дороги - ред.). Действительно, поступило такое предложение от инвестора, оно пока не оформлено в виде ТЭО (технико-экономическое обоснование - ред.). В виде идеи, мы считаем, что, наверное, такой проект должен быть. Тем более, что мы реализовали проект через Москву-реку от Воробьевых гор в «Лужники», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что если проект канатной дороги от «Сходненской» до Речного вокзала экономически целесообразен, то город готов его поддержать.

«Считаем, что дополнительная транспортная связка для города будет позитивной. В этом месте ширина реки достаточно большая, поэтому надо очень внимательно все посчитать, должна быть соответствующая высота опоры, которая позволит два берега соединить. Если технически и финансово инвесторы смогут этот проект реализовать, мы, как город, поддержим», - заключил Хуснуллин.