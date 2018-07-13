РИАМО - 13 июл. Завершена реставрация фасадов доходного дома княгини Розы Бебутовой, специалисты заменили желоба, установили элементы водосточной системы, обработали деревянные элементы особыми составами, устранили швы и трещины, отремонтировали венчающий и простой карниз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве завершили реставрацию фасадов доходного дома княгини Розы Бебутовой. Объект культурного наследия на Рождественском бульваре был построен в 1908–1910 годах по проекту архитектора Густава Гельриха», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, работы проводились в два этапа: специалисты ремонтировали кровлю и главный фасад. В доходном доме заменили желоба, установили элементы водосточной системы, обработали деревянные элементы особыми составами, сделали покрытие из оцинкованной стали.

«Во время ремонта фасада все поверхности промыли от грязи и пыли, очистили лепной декор и штукатурку. Мастера устранили швы и трещины, отремонтировали венчающий и простой карниз, а после окрасили отдельные участки», - уточняется на сайте.

Как рассказал руководитель московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, первоначальное богатое оформление фасада здания дошло до наших дней почти без изменений.

«Мы тщательно следили за ходом ремонтно-реставрационных работ, все они строго соответствовали утвержденному ранее проекту. Теперь обновленный фасад вновь украшает панораму Рождественского бульвара», - сказал Емельянов.

В доме Розы Бебутовой располагались квартиры по пять и семь комнат, а хозяйка жила в десятикомнатной. В каждой квартире были ванные и санузлы. В 1915 году одно из помещений арендовала «Контора редакции модных журналов и выкроек Шульман».

«Основное здание — прямоугольный дом с выступами лестничных клеток со стороны двора — появилось в 1908 году. А в 1910 году к нему пристроили еще один корпус. В квартирах была двусторонняя ориентация и сходная планировка. Их соединяли просторная прихожая и широкий коридор. Во дворе дома находились дворницкая и прачечная. В 1970-е годы доходный дом Розы Бебутовой приспособили под административное здание», - заключается в материале.