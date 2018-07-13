РИАМО - 13 июл. Свыше 400 тысяч пассажиров Московского метрополитена посмотрели матчи полуфинала чемпионата мира по футболу в прямой трансляции на экранах в вагонах поездов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Более 400 тысяч пассажиров столичной подземки посмотрели полуфинальные матчи ЧМ-2018 Франция — Бельгия и Хорватия — Англия на 8720 экранах, установленных в 1896 вагонах», - говорится в сообщении.

Поезда, в которых можно посмотреть футбол, ходят по всем линиям столичного метро, кроме Филевской и первого участка Большой кольцевой линии. Помимо трансляции матчей, на дисплеях показывают информацию об изменениях в работе метро и наземного транспорта, а также свежие новости города и мира.

«Прямые трансляции на экранах в вагонах — одна из самых популярных новинок, реализованных в метро к чемпионату мира по футболу; показы матчей в поездах велись с первого дня чемпионата. Российские и иностранные болельщики оценили эту новинку и даже фотографировались на фоне экранов», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Пассажирам, которые хотят посмотреть матч в поезде, не нужно толпиться в одном месте. В каждом вагоне, в зависимости от его модели, висит четыре больших экрана диагональю 21,5 дюйм или восемь средних с диагональю 15,6 дюйма. Все дисплеи показывают видео в HD-качестве.

Финальный матч ЧМ-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники». За титул чемпиона мира сразятся команды Франции и Хорватии.