РИАМО - 13 июл. Измерить давление, сделать флюорографию и посетить лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни можно будет в 10 городских парках на марафоне «Московское здоровое лето», который пройдет с 15 июля по 9 сентября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Каждые выходные с 15 июля по 9 сентября в десяти городских парках жители Москвы смогут бесплатно проверить здоровье, проконсультироваться с врачами, посетить познавательные лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни, которые будут вести медики столичного департамента здравоохранения. Специальные шатры здоровья установят в «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно», усадьбе Воронцово, Измайловском, Таганском и других парках в рамках марафона «Московское здоровое лето», - говорится в сообщении.

«Московское здоровое лето» — это консультации врачей, познавательные лектории, мастер-классы по здоровому образу жизни, а также разнообразные спортивные и развлекательные программы.

«По выходным в 10 парках города в специально оборудованных шатрах можно будет получить консультации врачей общей практики, измерить давление, определить индекс массы тела. Там же можно будет пройти различные обследования, получить рекомендации специалистов разного профиля или при необходимости подобрать программы спортивных нагрузок, обучиться оказанию первой помощи. Для столицы это первый марафон, посвященный здоровью горожан такого масштаба», — рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Как добавляется на сайте, в шатрах здоровья планируется проводить консультации по 10 медицинским направлениям. Прием будут вести врачи общей практики, дерматологи, отоларингологи, неврологи и психотерапевты. Горожане смогут задать интересующие их вопросы о своем ребенке педиатру, подобрать для себя оптимальную программу спортивных нагрузок со специалистом по лечебной физкультуре и врачом-реабилитологом. Также в шатрах можно будет посетить встречи с психологами и наркологами, «которые посоветуют, как бросить курить или избавиться от других вредных привычек.

«Кроме того, в каждом парке запланированы уроки оказания скорой медицинской помощи и мастер-классы под названием «М.О.З.Г. 4,5». На них расскажут о том, как распознать симптомы инсульта и что предпринять в случае его возникновения. Подробное расписание лекций и встреч со столичными медиками в городских парках можно посмотреть на специальной странице марафона», - говорится в сообщении.