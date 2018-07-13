РИАМО - 13 июл. Формат реконструкции московской монорельсовой дороги планируется определить через три месяца, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что власти готовят техническое задание по реконструкции монорельса, рассматривается несколько вариантов развития этой транспортной системы.

«Один из вариантов развития - сделать полноценный трамвай по монорельсу. Мы сейчас считаем и заказали обследование, возможно ли это сделать, позволяет ли конструкция это сделать как трамвай, и если можно, то возможен ли вариант соединения с действующими линиями трамвая. <…> Считаем, во что это обойдется и за какой срок может быть реализовано. Думаю, что через три месяца у нас будет окончательное решение, что мы будем делать с монорельсом», - сказал Хуснуллин.

По его словам, монорельс - очень важная транспортная связка между двумя линиями столичного метрополитена, которую необходимо сохранить.

Ранее руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что проект реконструкции монорельса будет подготовлен в 2018 году.

В рамках реконструкции предполагается провести демонтаж Московской монорельсовой транспортной системы протяженностью 2,5 километра (от Новомосковской улицы до улицы Сергея Эйзенштейна), а также переустройство существующего трамвайного полотна в уровне земли от Новомосковской улицы до проспекта Мира. Кроме того, предполагается строительство трамвайных путей протяженностью 0,6 километра, в том числе 0,45 километра эстакады.

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