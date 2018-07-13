РИАМО - 13 июл. В селе Белый Раст городского поселения Икша Дмитровского округа обнаружили на строительной площадке минометный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«В 16:13 12 июля от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского округа поступило сообщение об обнаружении минометного снаряда (45 миллиметров) времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 200 метров», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в пятницу запланировано изъятие и уничтожение боеприпаса силами министерства обороны.