РИАМО - 13 июл. В Московской области за последние сутки произошло более 10 возгораний, к их тушению привлекалось почти 130 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 12. Спасенных – 6. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 126 человек, 42 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 12 раз, при этом были спасены девять человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

«12 июля на территории Московской области преобладал II класс пожарной опасности, III класс на территории городского округа Павловский Посад», - заключается в сообщении.