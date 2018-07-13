РИАМО - 13 июл. Пассажирское движение по новому участку Калининско-Солнцевской линии московского метро до станции «Рассказовка» планируют запустить в конце лета – начале осени текущего года, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В конце июня состоялся технический пуск Солнцевского радиуса метро от «Раменок» до «Рассказовки», новые станции начали готовить к открытию пассажирского движения. На участке Солнцевского радиуса размещаются семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

«Конец лета - начало осени линия поедет. Все поезда проходят обкатку, передаются помещения метрополитену. Станция «Рассказовка» уже полностью сдана, «Новопеределкино» сдано на 98%. Благоустройство заканчивается, в июле закончится полностью у всех станций на данном участке. Как планировали, в конце лета планируем запустить ее», - сказал Хуснуллин.

Запуск движения по участку от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» позволит почти 600 тысячам москвичей сократить время на поездку в центр города до 45 минут.

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