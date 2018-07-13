РИАМО - 13 июл. Котята амурских леопардов родились в Московском зоопарке, когда детеныши подрастут, их отправят в другие зоопарки по Европейской программе сохранения популяции амурского леопарда в неволе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка родились два детеныша дальневосточного или амурского леопарда. Их отец, леопард по кличке Николай, был спасен от браконьеров в 2015 году в Приморье, а мать, самка Акра, родилась в неволе», - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, во время первичного осмотра зоологам удалось узнать, что оба котенка мужского пола, а также установить вес каждого детеныша, который на данный момент составляет 4,5 килограмма.

«Мы очень рады, что удалось получить здоровое потомство от леопарда Николая. Поскольку он попал к нам из дикой природы, его котята обладают высокой генетической ценностью и имеют большое значение для Европейской программы по сохранению популяции амурского леопарда в неволе, активное участие в которой принимает наш зоопарк. Когда детеныши подрастут, они отправятся в один из ведущих зоопарков мира. Надеемся, что, повзрослев, они обзаведутся собственным потомством и внесут свой вклад в сохранение и восстановление этого редкого вида», - сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас котятам Николая и Акры чуть больше месяца, они отлично себя чувствуют и гармонично развиваются, с каждым днем становясь все смелее и любопытнее. Маленькие леопарды очень активны. Заботливая мать ни на минуту не выпускает котят из поля зрения. По нескольку раз в день она тщательно вылизывает их и переносит из укрытия во внешний вольер, на улицу, где детеныши могут подышать свежим воздухом и поиграть.

«Акра проявляет себя как нежная и очень заботливая мать. Например, когда котят впервые стали фотографировать, Акра с грозным рыком бросалась на решетку, стремясь заслонить их собой. Сейчас зоологи стараются вести себя максимально тихо и деликатно рядом с вольером леопардов, чтобы не доставлять Акре лишних поводов для беспокойства», — добавила Акулова.

Пока котята питаются материнским молоком. Взрослую пищу они начнут есть в трехмесячном возрасте. Но уже сейчас самка приносит им кусочки мяса, чтобы детеныши могли узнать его запах. Через месяц их ждет прием у ветеринара, на котором их осмотрят и проведут первую вакцинацию. Леопард Николай в воспитании потомства участия не принимает. Как и в дикой природе, заботиться о котятах приходится только матери.

«Спасенный из браконьерского капкана Николай попал в Центр воспроизводства Московского зоопарка в июне 2016 года. Из-за полученной в детстве травмы вернуться в дикую природу он не смог. У котенка была повреждена лапа — на ней не было трех пальцев. В феврале этого года после длительного курса реабилитации зоологи познакомили Николая с молодой самкой Акрой, которую привезли из зоопарка Таллина», - сообщается на сайте.

Акулова добавила, что москвичи могут увидеть семейство леопарда Николая в рамках специальных экотуров, ближайший из которых состоится 27 июля. Также в центр можно приехать на личном транспорте 27 июля, 2 и 9 августа. Подробную информацию о посещении центра можно найти на официальном сайте зоопарка.