РИАМО - 13 июл. Штат районных архитекторов в столице был увеличен в связи с программой реновации жилфонда Москвы, власти города намерены сделать все районы более благоустроенными и комфортными для проживания, сообщил журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас в каждом районе есть свои подразделения Москомархитектуры, есть практически штатные архитекторы, которые отвечают за развитие микрорайонов. Сейчас роль всех районных архитекторов усилилась в связи с реновацией, огромную работу, «полевую», на земле - выбор площадок, подготовка территорий, документаций - все делается районными архитекторами. Мы укрепили здесь Москомархитектуру, добавили им штаты и в подведомственных организациях людей», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в целом власти Москвы ставят перед собой задачу сделать все районы Москвы более благоустроенными и комфортными для проживания.

«Инициатива (о необходимом благоустройстве или преображении района - ред.) давно передана мэром в управы, он регулярно собирает префектов, которые доносят информацию, что в районе нужно построить, какие обращения жителей, что нужно благоустроить, где нужно делать капитальный ремонт, что нравится, что не нравится - эта вся информация идет с места, непосредственно от тех людей, кто живет и работает «на земле», - отметил заммэра.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом.