РИАМО - 13 июл. Строительство на территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве планируют возобновить через неделю после окончания мундиаля, в то же время в период чемпионата удалось провести часть работ в ограниченном объеме, сообщил журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Буквально через неделю после окончания чемпионата мира мы уже начнем работать (на территории «Лужников» - ред.). Конечно, на два месяца мы выпали по строительным работам, но постараемся мобилизовать всех, кто отдыхал в это время, мобилизовать их на окончание тех проектов, которые там сегодня реализуются», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что во время мундиаля часть работ в ограниченном объеме проводилась благодаря соответствующему разрешению.

«Через две недели выйдем на все объекты в полном масштабе, а в течение недели постараемся восстановить численность всех рабочих, которые были задействованы на строительстве спортивных объектов», - уточнил Хуснуллин.

Он также сообщил, что в настоящее время готовится график работ, чтобы не сорвать и не передвигать контрактные сроки. Это будет достигнуто за счет продления рабочих дней, мобилизации дополнительных ресурсов.

«Часть временных спортивных сооружений останется в эксплуатации, часть раздевалок и места общественного пользования. Есть четкая программа, что остается, а что ремонтируется. Думаю, демонтироваться будет также в течение двух недель, приведена в порядок территория», - уточнил заммэра.

Реконструкция «Лужников» началась в 2013 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. Итоговая стоимость затрат на реконструкцию стадиона «Лужники» составила 26,6 миллиарда рублей.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA 2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За Кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.