РИАМО - 13 июл. Количество конкурсов на лучший архитектурный проект в столице может быть увеличено, на минувшей неделе уже были подведены первые итоги конкурса на гранты мэра, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы очень активно взаимодействуем с союзами архитекторов Москвы и России. Мэром поставлена задача максимально в городе реализовывать качественные красивые архитектурные проекты. Мы сейчас увеличиваем количество ежегодных конкурсов, включая международные. С каждым годом количество растет, есть знаковые конкурсы, в которых принимают участие звезды архитектуры как из разных стран мира, так и разных городов России, в том числе из Москвы», - сказал Хуснуллин.

По его словам, на минувшей неделе были подведены первые итоги конкурса на гранты мэра, и победители пяти номинаций были отмечены специальными денежными наградами. В конкурсе приняли участие столичные ученые и архитекторы, в основном молодые, которые начинают свой творческий путь.

«Мы продолжаем обсуждать с архитекторами законодательство, связанное с регулированием в сфере архитектуры и градостроительства. Очень активно обсуждаем программу реновации, уже прошли некоторые конкурсы, мы будем продолжать их проводить. У нас очень плодотворная работа с союзом архитекторов и всем творческим сообществом», - уточнил Хуснуллин.

Он добавил, что в Москве ежегодно проводятся десятки различных конкурсов архитекторов, которые проводят город или инвесторы. Для строительства особенно знаковых мест, вылетных магистралей, транспортных узлов конкурсы обязательны. На них заявляется много участников, что повышает качество новой архитектуры в столице.

«В ходе чемпионата мира по футболу приезжает в Москву большое количество иностранцев, которые отмечают, что в городе очень много красивых зданий, в чем, я считаю, большая заслуга наших архитекторов», - заключил заммэра.