РИАМО - 13 июл. За первое полугодие 2018 года в Подмосковье ввели в эксплуатацию около 3,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, за аналогичный период прошлого года в регионе ввели 2,9 миллиона «квадратов» жилья, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«За шесть месяцев текущего года введено в эксплуатацию 3,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости и 1,3 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за аналогичный период 2017 года в регионе было введено всего 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,9 миллиона квадратных метров относились к жилым объектам, а 1,3 миллиона - к нежилым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 14 тысяч переселенцев из аварийного жилья в Подмосковье получат новые квартиры до конца 2019 года.

«У нас регулярно появляется новый жилой фонд: в год строится 9 миллионов квадратных метров жилья, это 11% от общего объема строительства по всей стране. У нас есть программа расселения из аварийного жилья, позволившая в 2013-2015 годах расселить 14,5 тысяч человек», — отмечал Воробьев.