РИАМО - 13 июл. Порядка 10 конкурсов на лучший дизайн новых станций московского метрополитена проведут в течение полугода, сообщил журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы на сегодняшний день стараемся проводить конкурсы (дизайна - ред.) на крупные знаковые и узловые станции, сейчас готовим ряд технических заданий, по мере готовности станций непосредственно к проектированию мы еще порядка 10 конкурсов в ближайшие полгода хотим провести», - сказал Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин рассказал, что количество конкурсов на лучший архитектурный проект в столице может быть увеличено. В Москве ежегодно проводятся десятки различных конкурсов архитекторов, которые организуют город или инвесторы. Для строительства особенно знаковых мест, вылетных магистралей, транспортных узлов конкурсы обязательны. На них заявляется много участников, что повышает качество новой архитектуры в столице.