РИАМО - 13 июл. В Москве и в Подмосковье в пятницу ожидается переменная облачность с кратковременным дождем, днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 25-27 градусов, по области 22-27 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что комфортная летняя погода с близкими к климатической норме метеопараметрами сохранится в Московском регионе в пятницу, при которой развитие метеопатических осложнений наблюдается редко.

«Однако стоит отметить, что в дневные часы возможно понижение содержания кислорода в воздухе и формирование условий дискомфорта для людей, перенесших инфаркт миокарда, страдающих хронической сердечной и дыхательной недостаточностью, возможны появление одышки и чувства «нехватки» воздуха, головные боли или сонливость, слабость. Следует при себе иметь лекарства, обычно рекомендованные лечащим врачом, бутылочку с питьевой водой, избегать пребывания в душных помещениях или находиться на солнце», - добавляют специалисты.