РИАМО - 12 июл. При Московском государственном машиностроительном университете (МАМИ) появятся три новых объекта – два учебных корпуса и федеральный экспериментальный центр «Детский автогород», стоимость сметных работ этих объектов проверили эксперты Главгосэкспертизы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе реализации проекта, достоверность определения сметной стоимости которого проверила Главгосэкспертиза России, строятся два его корпуса: эксплуатационный общей площадью 1,08 тысячи квадратных метров и административно-учебный площадью 1,32 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения ведомство выдало положительные заключения.

Строительство ведется на базе филиала МАМИ в Тучкове. В настоящий момент здесь создается федеральный центр по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств.

Также проект предусматривает строительство федерального экспериментального центра «Детский автогород». Этот полигон площадью 1,5 тысячи квадратных метров станет практико-теоретической площадкой, где дети и подростки смогут изучать правила дорожного движения и получать первые навыки вождения автомобиля.

Центр будет оснащен современным оборудованием, что позволит повысить качество и масштаб мероприятий, проводимых на его базе.