РИАМО – 12 июл. Нетрезвая женщина разгромила магазин в подмосковном Жуковском на глазах ребенка после того, как продавщица сделала ей замечание, сообщается в группе Mash в «ВКонтакте».

«Камера магазина в Жуковском. Пьяная мать захотела покормить сына фруктами с прилавка, но продавщица ей не разрешила», — говорится в сообщении.

На прикрепленном к посту ролике видно, что после того, как продавщица помешала женщине взять фрукты, та набросилась на продавца и начала кидать в нее товары с прилавков. Все это время ребенок стоял и наблюдал за этой сценой в центре магазина.

В конце видео женщина берет с прилавков какие-то предметы и вместе с ребенком покидает магазин.