РИАМО - 12 июл. Крупным инвесторам предложили побороться за право покупки 31,3% акций ЗАО «Деметра» через аукцион, объявленный департаментом города Москвы по конкурентной политике, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Миноритарный пакет акций имущественного комплекса ЗАО «Деметра» выставлен на аукцион. Начальная стоимость актива составляет 250 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 августа, торги пройдут 15 августа 2018 года», - говорится в сообщении.

Основной вид деятельности общества – операции с недвижимым имуществом. Также к видам деятельности компании относятся коммерция, оптовая и розничная торговля продовольственными и промышленными товарами, создание оптово-розничных торговых подразделений и предприятий, комиссионная торговля, торговое посредничество и маркетинговые услуги, а также многое другое.

Обществу принадлежит земельный участок площадью около 10 гектаров, на котором расположены офисно-складские помещения общей площадью более 54 тысяч квадратных метров, где осуществляется оптовая и мелкооптовая торговля плодоовощной продукцией и другими продовольственными товарами.

На территории есть автостоянка грузового и легкового автотранспорта, телефонная станция, которая позволяет подключить арендаторам городские телефонные номера, площадки для торговли с автотранспорта и автомобильные весы.

Имущественный комплекс расположен по адресу: Иловайская улица, дом 3, строения 1-9, 11-19, 25-27. Комплекс находится в пяти минутах от станции метро «Марьино», в четырех километрах от МКАДа и в восьми километрах от Третьего транспортного кольца.

Имущественный комплекс основан в 1970 году как филиал Ждановской плодоовощной конторы Мосгорплодоовощ, с 1996 года зарегистрирован как ЗАО «Деметра».