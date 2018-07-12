РИАМО - 12 июл. За период действия с 2007 года государственной программы материнского (семейного) капитала в Подмосковье и Москве выдан 806581 государственный сертификат, получатели материнского капитала за этот период израсходовали более 111 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы отделения Пенсионного фонда РФ по столице и Московской области.

«Владельцами сертификатов за этот же период (с 2007 года - ред.) израсходовано порядка 111,4 миллиарда рублей. Полностью распорядились средствами материнского капитала 175983 владельца сертификатов», — говорится в сообщении.

Самым популярным направлением расходования средств материнского капитала в Московском регионе, как и во всей стране, остается улучшение жилищных условий. На эти цели направили средства 217709 семей, из них 105483 семьи Москвы, 112226 семей Московской области. Расходы составили порядка 88,9 миллиарда рублей.

«На другое направление - обучение детей – средства направили 114544 семьи: в Москве – 663751, в Московской области – 50793. Общая сумма расходов по этому направлению составила порядка 9,7 миллиарда рублей», — добавляется в сообщении.

На накопительную пенсию мамы капиталом распорядились 713 семей: в Москве – 545, в Московской области - 168. Общая сумма расходов – 265,8 миллиона рублей. На социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов средства направили 29 семей: в Москве - 22 и семь - в Московской области. Общая сумма – 2,2 миллиона рублей.

«Возможностью единовременных выплат, несколько раз предоставляемых на протяжении периода действия программы, воспользовались 640105 семей. Выплаты по ним составили более 12,8 миллиарда рублей», — уточняется в сообщении.

Кроме того, возможность получать ежемесячные выплаты из материнского капитала использовали 807 семей. Размер общей суммы выплаты - 48,3 миллиона рублей.

Всего в Московском регионе с 2007 года выдали 806581 государственный сертификат, из них 449360 – в Москве, 357221 - в Московской области.

«С 2018 года в программе материнского капитала произошли значимые изменения. Во-первых, с 1 января 2018 года для нуждающихся семей появилась возможность получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года», — напоминается в сообщении.

Кроме того, с этого года был снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.

Помимо этого, программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453026 рублей.