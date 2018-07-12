РИАМО - 12 июл. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции помогли экстренно доставить в больницу в Шатуре мужчину, который травмировался электропилой на своем дачном участке, они сопроводили автомобиль с ним, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

К сотрудникам ДПС на 26 километре автодороги «Куровское – Шатура – Дмитровский погост – Самойлиха» обратилась женщина и сообщила, что в автомобиле находится ее супруг и ему требуется квалифицированная медицинская помощь. Находясь на участке в садовом товариществе, мужчина занимался хозяйственными делами и при работе с электроинструментом для резки металла возникли неполадки, в результате которых часть лезвия отломилась и нанесла ему травму брюшной полости. Визуально осмотрев пострадавшего, автоинспекторы незамедлительно приняли решение сопроводить автомобиль.

«Доложив в дежурную часть подразделения о нештатной ситуации на маршруте патрулирования, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции начали сопровождение. Спустя считанные минуты пострадавший был доставлен в медицинское учреждение города Шатуры, где ему оказали медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает.