РИАМО – 12 июл. Изъятые у бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко 9 миллиардов рублей вернулись в государственную казну после завершения расследования трех эпизодов его дела, сообщает в четверг Газета.ru.

«На счет Казначейства России были перечислены более 9 миллиардов рублей из имущества Дмитрия Захарченко, которое подлежало обращению в доход государства», - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял ранее Никулинский районный суд Москвы.

На что конкретно будут потрачены конфискованные миллиарды, пока неизвестно.

Как отметил адвокат Захарченко Александр Карабанов, 200 миллионов рублей, пропавшие ранее при передаче на хранение, до сих пор не найдены.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно о деньгах, которые нашли во время обысков у его семьи. В квартире родителей полковника следствие обнаружило 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллионов рублей. В квартире сестры подсудимого изъяли 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота.